ДНР: артснаряды ВСУ повредили церковь в Дебальцево

Донецк, 23 декабря. В Дебальцево разрушено здание церкви после попадания в него украинских артиллерийских снарядов, заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Басурин обратил внимание, что ВСУ разместили свои артиллерийские подразделения на окраинах Светлодарска и Мироновского. По словам представителя военного ведомства, украинские силовики, прячась за спины мирного населения, ведут «подлые карательные обстрелы мирных жителей Дебальцево».

«Зафиксировано попадание двух артснарядов 152 мм на территорию церкви в центре города, зафиксированы повреждения здания», — отметил представитель оперативного командования.

«(Зафиксировано. — Прим. ФАН) попадание артиллерийского снаряда во двор детского сада, — заметил Басурин. — Повреждение стен».

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