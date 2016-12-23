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Возрождение Алеппо начнется со средневековой Большой Омейядской мечети
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Возрождение Алеппо начнется со средневековой Большой Омейядской мечети

Сегодня 17:40
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Возрождение Алеппо начнется со средневековой Большой Омейядской мечети

Бейрут, 23 декабря. Реставрировать разрушенные памятники в Алеппо начнут со средневековой Большой Омейядской мечети, сообщила газета Daily Star со ссылкой на главу Департамента древностей и музеев САР Маамуна Абдель Керима.

«Приоритетными для нас являются памятники, внесенные ЮНЕСКО в 1986 году в список всемирного культурного наследия», — обосновал выбор сирийский эксперт.

В старинных кварталах Алеппо разрушено и повреждено 150 уникальных построек. Сирия рассчитывает, что ЮНЕСКО окажет поддержку при реставрации. Керим заметил, что Алеппо сейчас напоминает Дрезден после Второй мировой войны.

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Таисия Григорьева
#сирия #алеппо
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