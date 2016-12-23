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Стало известно, куда на самом деле направлялись угонщики ливийского самолета
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Стало известно, куда на самом деле направлялись угонщики ливийского самолета

Сегодня 17:39
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Стало известно, куда на самом деле направлялись угонщики ливийского самолета

Рим, 23 декабря. Пилот ливийского самолета с 118 пассажирами, совершившего посадку на Мальте, заявил, что угонщики рассчитывали добраться в Рим.

Самолет А320 авиаперевозчика Afriquiyah Airways, осуществлявший рейс из Себха в Триполи, был захвачен двумя неизвестными. Известно, что по требованию угонщиков самолет был направлен на Мальту, находящуюся в пятистах километрах от побережья Ливии. Отмечается, что на борту лайнера были 110 взрослых пассажиров и один ребенок плюс семь членов экипажа воздушного судна. После переговоров с властями острова неизвестные разрешили пассажирам и экипажу покинуть самолет.

 

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Ирина Селезнева
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