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Путин встретится с лидерами стран ОДКБ на «неформальном новогоднем саммите»
Политика

Путин встретится с лидерами стран ОДКБ на «неформальном новогоднем саммите»

Сегодня 17:23
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Путин встретится с лидерами стран ОДКБ на «неформальном новогоднем саммите»

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин планирует провести ряд двухсторонних неформальных встреч с лидерами стран ЕврАзЭС и ОДКБ на саммите, который состоится 25-26 декабря в Петербурге. Такое заявление в пятницу сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Речь идет именно о саммите ЕврАзЭС и саммите ОДКБ. Это такие неформальные предновогодние саммиты, которые проводятся традиционно», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам официального представителя Кремля, в частности, Путин планирует провести встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В воскресенье лидеры двух стран посетят ряд объектов в России. 

«Так или иначе, со всеми участниками Путин пообщается», — подчеркнул Песков.

комментарии
Геннадий Плющев
#владимир путин #нурсултан назарбаев #дмитрий песков
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