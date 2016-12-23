Предполагаемого лидера группировки «Таблиги Джамаат» арестовали в Москве

Москва, 23 декабря. Мещанский суд Москвы арестовал до 16 февраля одного из предполагаемых лидеров экстремистской группировки «Таблиги Джамаат», передает ТАСС.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шакира Кожамкулова меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля», — сказала судья.

По данным следствия, Кожамкулов является одним из руководителей запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат», он был задержан 22 декабря вместе с пятью гражданами Киргизии и одним россиянином в Подмосковье. Задержанные осуществляли идеологическую обработку новых сторонников для создания халифата на территории РФ.

Ранее «Известия» сообщали о задержании в Москве четырех членов диверсионно-террористической группы из числа мигрантов, которые готовили в столице серию терактов по указанию эмиссара ИГ. Среди задержанных, трое граждан Таджикистана, а также один гражданин Молдавии.