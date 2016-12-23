ВСУ открыли артиллерийский огонь по праздничной елке в Дебальцево

Донецк, 23 декабря. ВСУ открыли огонь по населенному пункту Дебальцево в тот момент, когда там проходила торжественная установка новогодней елки. Об этом сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Украинские артиллеристы открыли огонь по Дебальцево. Снарядами были повреждены здания храма, школы, детсада, а также пяти жилых домов. Кроме того, обстрел помешал установке новогодней елки. В результате обстрелов пострадавших нет, но дети не на шутку перепугались.

Уточняется, что противник вел огонь из орудий калибра 152 мм, расположенных на окраинах Светлодарска и Мироновского.