Продукцией российских заключенных пользуются все граждане страны

Москва, 23 декабря. В ФСИН подвели итоги производства за 2016 год, отметив, что отбывающие наказание заключенные произвели всевозможных товаров на 50 млрд рублей, при том, что производственные мощности были загружены вполовину.

В ФСИН рассказали, какие товары производят заключенные, подчеркнув, что продукция, изготовленная руками арестантов, продается повсеместно. Так, в Башкирии производят авто для силовиков, в Уфе – эксклюзивную мебель для дома и сада, а в Омской области создают коллекции сувенирного оружия, пишет газета «Известия».



