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Олейник о суде по госперевороту на Украине: Такому букету преступлений позавидует даже ИГИЛ
Украина

Олейник о суде по госперевороту на Украине: Такому букету преступлений позавидует даже ИГИЛ

Вчера 20:41
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Олейник о суде по госперевороту на Украине: Такому букету преступлений позавидует даже ИГИЛ

В Дорогомиловском райсуде Москвы прошло очередное заседание по делу о признании событий на Украине в 2014 году госпереворотом. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Заседание традиционно приходило посредством онлайн-трансляции.

Напомним, что инициатором процесса стал экс-депутат Верховной рады и кандидат в президенты от провозглашенного в Москве Комитета спасения Украины (КСУ) Владимир Олейник, который официально заявляет: события на Майдане в 2014 году и приход к власти Петра Порошенко – это государственный переворот.

«Сегодня мы заслушивали показания двух специалистов, которые осматривали видеодоказательства. Они делали заключение о том, что в зафиксированных на видео событиях есть признаки государственного переворота, исходя из фактов насильственных действий, изменения конституции и прочих представленных нами доказательств. Также мы исследовали письменные доказательства», — комментирует для ФАН Владимир Олейник.

По делу о госперевороте объявлен перерыв до вторника, 27 декабря. Затем начнутся судебные прения, а далее суд удалится в совещательную комнату.

Олейник о суде по госперевороту на Украине: Такому букету преступлений позавидует даже ИГИЛ

«Что интересного, сегодня предметом рассмотрения был закон об амнистии, принятый 21 февраля 2014 года. Мы прошли по статьям. Собравшиеся эксперты пришли к выводу, что такому букету преступлений может позавидовать даже ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.): терроризм, проникновение в жилье, бандитизм, кражи и так далее», — говорит собеседник ФАН.

На прошлом заседании судья заслушала показания бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбузова и коменданта Антимайдана Александра Зинченко.

«Вместе со специалистами мы посмотрели видеодоказательства. Теперь они должны будут дать заключение, применимо ли к событиям на Майдане слово «госпереворот». Суд должен будет определить, достаточно ли было представлено показаний. Зинченко сказал очень интересные вещи. Было же два Майдана, второй — Антимайдан. Люди стекались на первый, где высокие должностные лица Европарламента призывали к неповиновению. Но никто не шел на Антимайдан, не призывал к поиску компромисса, — говорит экс-депутат Верховной рады Украины. — Также он рассказал, что лично слышал, как исполняющий обязанности главы МВД, а ныне генпрокурор Украина Юрий Луценко призывал к применению оружия. Значит, оно уже было на Майдане. Также он рассказал, что когда на Антимайдан напали с железными дубинами и бутылками с «коктейлем Молотова», сотрудники «Беркута» задержала нападавших. Но потом им на выручку пришли бывший начальник УВД Киева Виталий Ярема, Луценко, вице-премьер Вячеслав Кириленко. Они оказывали давление на правоохранительные органы, которые выполняли свою работу».

комментарии
Алиса Яковлева
#петр порошенко #владимир олейник #юрий луценко #виталий ярема #сергей арбузов #александр зинченко #вячеслав кириленко
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