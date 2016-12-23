Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин хорошо играет в геополитические шахматы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили рассказать на церемонии открытия Центрального Дома шахматистов, играл ли он когда-нибудь с Путиным в шахматы. Песков, который является председателем попечительского совета Российской шахматной федерации, признался, что не доводилось.

«Но он умеет это делать, не знаю, насколько хорошо, но, наверное, он хорошо играет — он играет в другие шахматы, геополитические, — ответил пресс-секретарь президента России. — Это, наверное, гораздо сложнее».

Ранее Путин заявил, что россияне могут гордиться отечественной шахматной школой и выдающимися российскими шахматистами.