FAN-TV Лента новостей
Путин хорошо играет в шахматы, особенно геополитические — Песков
Политика

Путин хорошо играет в шахматы, особенно геополитические — Песков

Сегодня 17:22
90

Путин хорошо играет в шахматы, особенно геополитические — Песков

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин хорошо играет в геополитические шахматы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили рассказать на церемонии открытия Центрального Дома шахматистов, играл ли он когда-нибудь с Путиным в шахматы. Песков, который является председателем попечительского совета Российской шахматной федерации, признался, что не доводилось.

«Но он умеет это делать, не знаю, насколько хорошо, но, наверное, он хорошо играет — он играет в другие шахматы, геополитические, — ответил пресс-секретарь президента России. — Это, наверное, гораздо сложнее».

Ранее Путин заявил, что россияне могут гордиться отечественной шахматной школой и выдающимися российскими шахматистами.

комментарии
Катерина Тимошенская
#владимир путин #дмитрий песков
Новости партнеров
Эксклюзив

Главные новости 23 декабря

Сегодня 19:00
15

Вратарь «Спартака» Селихов встал на защиту пожаловавшихся Мутко футболистов «Орла»

Сегодня 18:52
77

Дим, извини, давайте про квас: 23 тезиса с большой пресс-конференции Путина

Сегодня 17:36
758

Требующие от Путина запретить ювеналку никогда не были на опознании трупов детей — Гезалов

Сегодня 17:29
245

Боевики «Джебхат Фатх-аль-Шам» убили 5 гражданских лиц в Дараа американскими НУРСами

Сегодня 17:07
140
Показать еще
Прямая трансляция

У ёлочки зажгли: танцевальный флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Заявление Трампа о гонке вооружений спровоцировало бум на ядерном рынке

19:13

США расширили список антироссийских санкций по Украине

19:10

Стало известно, когда в России заработает новая система пенсионных отчислений

19:09

Силуанов пообещал в 2016 году самый низкий уровень инфляции за всю историю

19:07

Аксенов поддержал идею Путина провести референдум о названии моста в Крым

19:06

Главные новости 23 декабря

19:00

Вратарь «Спартака» Селихов встал на защиту пожаловавшихся Мутко футболистов «Орла»

18:52

Батальон военной полиции Минобороны РФ прибыл из Хмеймима в Алеппо

18:50

Захватчики ливийского самолета Afriqiyah Airways сдались властям Мальты

18:49

В Донецке отрыли главную новогоднюю елку ДНР

18:48

США ввели новые антироссийские санкции из-за Сирии

18:46

Блэкаут в Дебальцево: город погрузился во тьму после обстрела ВСУ

18:44
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Заявление Трампа о гонке вооружений спровоцировало бум на ядерном рынке
Читать
Закрыть