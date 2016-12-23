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Российские ученые придумали новый способ нокаутировать ВИЧ
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Российские ученые придумали новый способ нокаутировать ВИЧ

Сегодня 17:16
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Российские ученые придумали новый способ нокаутировать ВИЧ

Москва, 23 декабря. Российские ученые объявили о завершении нового исследования, которое поможет противостоять ВИЧ.

Новые факторы рестрикции, противодействующие размножению ВИЧ в организме человека обнаружили специалисты из ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России.

«Мы получили Т- и В-клетки человека, в которых каждая клетка несет в себе нокаут одного гена», — рассказал руководитель гранта РНФ, кандидат медицинских наук Дмитрий Мазуров, уточнив, что под нокаутом гена понимается его «выключение» в организме, пишет Индикатор.

«Имея в арсенале библиотеку клеточных нокаутов, можно характеризовать и идентифицировать моноклональные антитела с неизвестной специфичностью. Данная ситуация возникает в том случае, если антитело не работает в методах иммунопреципитации и иммуноблоттинга или связывается с углеводной частью белка», — заключил Мазуров.

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Ярослава Замысловатова
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Ученые объяснили, как фитопланктон управляет жизнью на Земле
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