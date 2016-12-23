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Красный Крест осудил атаку на российский госпиталь в Алеппо
Политика

Красный Крест осудил атаку на российский госпиталь в Алеппо

Сегодня 17:08
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Красный Крест осудил атаку на российский госпиталь в Алеппо

Алеппо, 23 декабря. Международный комитет Красного Креста в пятницу решительно осудил атаку боевиков на российский военный госпиталь в сирийском Алеппо. Об этом в пятницу заявил президент МККК Петер Маурер.

«Я хотел бы вновь принести соболезнования, которые мы передали в Россию. Я также хотел бы публично заявить, что мы, конечно, сожалеем о подобных атаках, мы осуждаем атаки на госпитали и считаем это неприемлемым», — отметил он.

По словам Маурера, сотрудники Красного Креста сразу же приехали на место происшествия. Он подчеркнул, что атака на социальные учреждения противоречит всем правовым и этическим нормам, передает РИА Новости.

Напомним, что в начале месяца боевики, воюющие на стороне сирийское оппозиции, обстреляли российский военный госпиталь в Алеппо, в результате чего погибли две женщины-медика.

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Геннадий Плющев
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