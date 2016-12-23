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Жительница Кубани с похмелья искромсала ножом своего приятеля
Происшествия

Жительница Кубани с похмелья искромсала ножом своего приятеля

Сегодня 17:22
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Жительница Кубани с похмелья искромсала ножом своего приятеля

Краснодар, 28 декабря. В Славянском районе Краснодарского края 34-летняя женщина восемь раз ударила ножом нового знакомого после совместной ночи.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая познакомилась 10 декабря в поселке Забойский с 25-летним молодым человеком. Парень пригласил женщину переночевать у себя, после чего не обошлось без совместного распития алкоголя. На следующее утро злоумышленница поссорилась с новым знакомым и бросилась на него с ножом. Хозяин получил ранения груди и спины.

Как сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на региональное СУ СК РФ, пострадавшего удалось спасти, а нападавшую задержали. 

Добавим, ранее еще одна кровавая разборка произошла в Североуральске Свердловской области. Там рецидивист из ревности убил мужчину и нанес ножевые ранения еще двум людям, передает URA.RU.

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Ксения Тасманова
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