Жительница Кубани с похмелья искромсала ножом своего приятеля

Краснодар, 28 декабря. В Славянском районе Краснодарского края 34-летняя женщина восемь раз ударила ножом нового знакомого после совместной ночи.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая познакомилась 10 декабря в поселке Забойский с 25-летним молодым человеком. Парень пригласил женщину переночевать у себя, после чего не обошлось без совместного распития алкоголя. На следующее утро злоумышленница поссорилась с новым знакомым и бросилась на него с ножом. Хозяин получил ранения груди и спины.

Как сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на региональное СУ СК РФ, пострадавшего удалось спасти, а нападавшую задержали.

Добавим, ранее еще одна кровавая разборка произошла в Североуральске Свердловской области. Там рецидивист из ревности убил мужчину и нанес ножевые ранения еще двум людям, передает URA.RU.