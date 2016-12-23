Кремль: Россия ждет от США конструктивного диалога

Москва, 23 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ настроена на конструктивный лад в отношениях с Соединенными Штатами. По его словам, Россия ждет диалога, но излишнему оптимизму не предается.

«Россия настроена на конструктивный лад, ждет диалога, но в Москве никто излишнему оптимизму не предается», — сказал представитель Кремля, комментируя заявление избранного президента США Дональда Трампа о гонке вооружений.

Песков при этом отметил, что существует политическая воля на развитие диалога между двумя государствами.

Напомним, сегодня глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос, кто начал гонку вооружений.

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