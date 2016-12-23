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Боевики «Джебхат Фатх-аль-Шам» убили 5 гражданских лиц в Дараа американскими НУРСами
Новости Сирии

Боевики «Джебхат Фатх-аль-Шам» убили 5 гражданских лиц в Дараа американскими НУРСами

Сегодня 17:07
94

Боевики «Джебхат Фатх-аль-Шам» убили 5 гражданских лиц в Дараа американскими НУРСами

Дараа, 23 декабря. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео из районов Сабил (Sabil) и Дахиа (Dahia) сирийского города Дараа. На видео можно увидеть последствия обстрела неуправляемыми ракетами жилых зданий – разрушенные дома и трупы на улицах.

Источник сообщил, что обстрел велся авиационными неуправляемыми ракетами (НУРС), которые используются в странах НАТО. Для обстрела используются самодельные направляющие, выстрелы получаются крайне неточные, поэтому гибнет много мирных жителей.

На фото один из НУРС, используемых в странах НАТО и обнаруженный в Сирии

«Обычно боевики стреляют самодельными ракетами, сделанными из газовых баллонов и тротила. Но в этот раз по маркировке на уцелевших хвостовиках ракет мы поняли, что это были американские НУРСы. У боевиков ДАИШ вообще много американского оружия – они его захватывают или получают напрямую от Катара и Саудовской Аравии», - сообщил ФАН источник в Дараа.

В Национальную больницу Дараа было доставлено 9 раненых, среди них женщины и дети. 

Сообщается, что боевики стреляли из района Албалад (Albalad), который находится под контролем «Джебхат Фатх-аль-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») и ДАИШ (Daesh, ИГИЛ – запрещена в РФ).

Боевики «Джебхат Фатх-аль-Шам» убили 5 гражданских лиц в Дараа американскими НУРСами

При этом США и их союзники называют боевиков в этом районе «умеренной оппозицией» и оказывают им как политическую поддержку, так и финансовую поддержку.

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Алексей Громов
#дараа
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