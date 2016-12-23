Львица покусала ласкового работника нижегородского зоопарка

Нижний Новгород, 23 декабря. Львица в нижегородском зоопарке покусала мужчину, который сиганул в вольер, чтобы погладить хищника, сообщает СУСК РФ по региону.

В пятницу утром, 23 декабря, 50-летний работник зоопарка, зашел в клетку к зверю и попытался погладить львицу. Суровая хищница причинила мужчине травмы обеих рук. Сотрудник зоопарка госпитализирован в городскую больницу.

Как выяснилось, данный мужчина работает в зоопарке трактористом. Согласно предварительным сведениям, непосредственно перед ЧП он был отстранен администрацией зоопарка от работы из-за алкогольного опьянения, сообщает Газета.Ru.

Следователи проводят проверку по данному факту.