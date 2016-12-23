Мотострелки военной базы РФ в Армении готовятся к «Танковому биатлону-2017»

Москва, 23 декабря. На российской военной базе в Армении стартовала подготовка мотострелковых и танковых подразделений к отборочным этапам армейских конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В подготовке принимают участие более 50 экипажей танков Т-72Б и боевых машин пехоты (БМП-2). В рамках подготовки к конкурсу экипажи проводят занятия по вождению танков и БМП на специально подготовленных трассах высокогорного полигона «Алагяз». На подготовку к конкурсу у каждого механика-водителя есть более 80 часов практических занятий.

Отборочные этапы будут проходить до марта 2017 года, а уже в июне лучшие экипажи будут бороться за право участвовать в конкурсах «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», которые состоятся в августе в рамках Армейских международных игр-2017.