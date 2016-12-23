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ИГ подтвердило гибель в Милане берлинского террориста
Весь мир

ИГ подтвердило гибель в Милане берлинского террориста

Сегодня 17:05
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ИГ подтвердило гибель в Милане берлинского террориста

Милан, 23 декабря. Террористическая организация «Исламское государство» подтверждает, что в ходе перестрелки с миланскими силовиками, был уничтожен террорист, ранее атаковавший праздничную ярмарку в центре Берлина, передает AFP.

Теракт на рождественской ярмарке в столице ФРГ, произошедший 19 декабря, унес жизни 12 человек, еще более пяти десятков получили травмы. По данным агентства AFP, «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России) признала, что подозреваемый в берлинской атаке Анис Амри, был ликвидирован в Милане.

 

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Ирина Селезнева
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