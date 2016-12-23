Гражданин Украины погиб во время теракта в Берлине

Киев, 23 декабря. Украинский посол в Германии Андрей Мельник сообщил, что гражданин Украины был среди погибших в результате теракта на рождественской ярмарке в центре Берлине. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря официально подтвердила немецкая полиция.

«От имени украинского государства лично выразил глубокие соболезнования дочери нашего соотечественника, который стал жертвой террористической атаки», — отметил Мельник.

Напомним, теракт в Берлине произошел 19 декабря. В результате наезда большегруза на толпу людей, погибли 12 человек, 50 пострадали. Сегодня сообщалось, что в Милане был застрелен выходец из Туниса, подозреваемый в совершении террористического нападения.

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