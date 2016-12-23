Ученые объяснили, как фитопланктон управляет жизнью на Земле

Вашингтон, 23 декабря. Жизнь на Земле зависит от фитопланктона, заявили научные сотрудники NASA.

Специалисты отметили, что фитопланктон является ключевой составляющей в пищевой цепочке океана. Ученые обратили внимание, что он оказывает ключевое влияние на взаимодействие всех экосистем на Земле. Как утверждают в NASA, если циклы или пик-спады планктона изменяться, то рыбы, морские млекопитающие и птицы исчезнут с планеты.

Ранее ученые из Калифорнийского технологического института разработали простой способ визуализации экспрессии генов в клетках, которые спрятаны внутри тела, передает «Индикатор».