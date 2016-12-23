Все пассажиры захваченного ливийского аэробуса освобождены

Валлетта, 23 декабря. Все пассажиры лайнера ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways освобождены из плена угонщиков. Злоумышленники посадили самолет его в аэропорту Мальты.

Новые данные об освобожденных сообщил премьер Мальты Джозеф Мускат. Как следует из сообщения в Twitter политика, всего в настоящее время освобождены 109 человек. Все они являются пассажирами A320, на борту продолжают оставаться сами захватчики и семь членов экипажа.

Напомним, всего на борту лайнера находились 118 человек. Самолет Afriqiyah Airways выполнял рейс из Сибха в Триполи. Угонщики угрожали взорвать воздушное судно. Отметим, что точных данных о числе захватчиков нет.