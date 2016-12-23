Акт ввода в эксплуатацию «Зенит-Арены» могут подписать не раньше 27 декабря

Санкт-Петербург, 23 декабря. Акт ввода в эксплуатацию «Зенит-Арены» планируют подписать не раньше 27 декабря. Таким образом, срок, обозначенный вице-губернатором Санкт-Петербурга Игорем Албиным, все-таки будет перенесен. Правда, по предварительным данным, максимум на одни-два дня.

Сейчас на «Зенит-Арене» работают 10 инспекторов «Ростехнадзора» — они готовят заключение о соответствии. «Ростехнадзору» поставили условие – сделать заключение до 27 декабря. В этот день, в крайнем случае 28 декабря, будет подписан акт ввода в эксплуатацию объекта. Правда, после этого будет необходимо провести ряд экспертиз и достроить входные группы.