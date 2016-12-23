FAN-TV Лента новостей
Акт ввода в эксплуатацию «Зенит-Арены» могут подписать не раньше 27 декабря
Спорт

Акт ввода в эксплуатацию «Зенит-Арены» могут подписать не раньше 27 декабря

Сегодня 16:57
41

Акт ввода в эксплуатацию «Зенит-Арены» могут подписать не раньше 27 декабря

Санкт-Петербург, 23 декабря. Акт ввода в эксплуатацию «Зенит-Арены» планируют подписать не раньше 27 декабря. Таким образом, срок, обозначенный вице-губернатором Санкт-Петербурга Игорем Албиным, все-таки будет перенесен. Правда, по предварительным данным, максимум на одни-два дня.

Сейчас на «Зенит-Арене» работают 10 инспекторов «Ростехнадзора» — они готовят заключение о соответствии. «Ростехнадзору» поставили условие – сделать заключение до 27 декабря. В этот день, в крайнем случае 28 декабря, будет подписан акт ввода в эксплуатацию объекта. Правда, после этого будет необходимо провести ряд экспертиз и достроить входные группы.

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Боевики «Джебхат Фатх-аль-Шам» убили 5 гражданских лиц в Дараа американскими НУРСами

Сегодня 17:07
37

Новости Новороссии: более 8 тысяч ударов по ДНР, войска ЛНР нанесли серьезный урон ВСУ под Дебальцево

Сегодня 16:47
136

Сирия новости 23 декабря 2013 16.30: «Джейш Аль-Ислам» теряет позиции в Дамаске, смертник ИГ нанес удар под Мосулом

Сегодня 16:30
210

У ёлочки зажгли: танцевальный флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

Сегодня 15:51
92

В обход санкций и Украины: как российский газ наконец добрался до Крыма

Сегодня 15:49
423
Показать еще
Прямая трансляция

У ёлочки зажгли: танцевальный флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ученые объяснили, как фитопланктон управляет жизнью на Земле

17:08

Мотострелки военной базы РФ в Армении готовятся к «Танковому биатлону-2017»

17:08

Красный Крест осудил атаку на российский госпиталь в Алеппо

17:08

Боевики «Джебхат Фатх-аль-Шам» убили 5 гражданских лиц в Дараа американскими НУРСами

17:07

Первый Кубок командующего ВДВ по дзюдо стартовал в Туле

17:07

ИГ подтвердило гибель в Милане берлинского террориста

17:05

Гражданин Украины погиб во время теракта в Берлине

17:04

Все пассажиры захваченного ливийского аэробуса освобождены

17:04

Библиотека МГУ ничего не знает о госпитализации Лужкова

17:03

Киев признали одним из самых опасных городов Европы

16:57

Акт ввода в эксплуатацию «Зенит-Арены» могут подписать не раньше 27 декабря

16:57

Матвиенко не позволит Трампу втянуть Россию в новую гонку вооружений

16:56
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ученые объяснили, как фитопланктон управляет жизнью на Земле
Читать
Закрыть