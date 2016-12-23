Первый Кубок командующего ВДВ по дзюдо стартовал в Туле

Тула, 23 декабря. В части Воздушно-десантных войск в Западном военном округе стартовали первые соревнования по дзюдо на Кубок командующего ВДВ.

В трехдневных соревнованиях примут участие более 100 военнослужащих ВДВ, которые будут выступать в различных весовых категориях. Предусмотрены выступления в весе до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов. В качестве судей выступят инструкторы ВДВ, а также гражданские мастера спорта по этому виду единоборств. Отборочные и финальные встречи пройдут в спортзале 106-й дивизии ВДВ. Награждение победителей состоится 25 декабря.