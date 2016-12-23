ЛНР сообщила о готовности Киева освободить 15 пленных

Луганск, 23 декабря. Киев обещает в одностороннем порядке освободить 15 пленных 26 или 28 декабря, сообщила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

По словам Кобцевой, заявление о возможных датах освобождения украинская сторона сообщила в ходе состоявшейся в пятницу видеоконференции участников гуманитарной подгруппы контактной группы. Украинская сторона подтвердила готовность в одностороннем порядке освободить 15 человек. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что это произойдет в понедельник или вторник.

Однако на брифинге в ЛуганскИнформЦентре Кобцева отметила, что Киев готов освобождать удерживаемых лиц только по своему усмотрению, а не в рамках минских договоренностей. Она сообщила, что ЛНР вместе с ДНР подтвердили свою готовность по выполнению пятого пункта минских соглашений и освобождению пленных по формуле «всех на всех».

«К сожалению, с украинской стороны такого подтверждения не произошло», — подчеркнула она.

Кобцева по итогам видеоконференции отметила, что «конструктива достигнуть не удалось». Так, по ее словам, на требования ЛНР освободить удерживаемых лиц по определенному в комплексе мер принципу «всех на всех», украинская сторона классифицирует удерживаемых лиц и «готова освобождать людей по своему усмотрению, а не в рамках минских соглашений».