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ЛНР сообщила о готовности Киева освободить 15 пленных
Новороссия

ЛНР сообщила о готовности Киева освободить 15 пленных

Сегодня 16:52
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Донбасс: Киев обещает освободить 15 ополченцев 26 или 27 декабря

Луганск, 23 декабря. Киев обещает в одностороннем порядке освободить 15 пленных 26 или 28 декабря, сообщила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

По словам Кобцевой, заявление о возможных датах освобождения украинская сторона сообщила в ходе состоявшейся в пятницу видеоконференции участников гуманитарной подгруппы контактной группы. Украинская сторона подтвердила готовность в одностороннем порядке освободить 15 человек. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что это произойдет в понедельник или вторник.

Однако на брифинге в ЛуганскИнформЦентре Кобцева отметила, что Киев готов освобождать удерживаемых лиц только по своему усмотрению, а не в рамках минских договоренностей. Она сообщила, что ЛНР вместе с ДНР подтвердили свою готовность по выполнению пятого пункта минских соглашений и освобождению пленных по формуле «всех на всех».

«К сожалению, с украинской стороны такого подтверждения не произошло», — подчеркнула она.

Кобцева по итогам видеоконференции отметила, что «конструктива достигнуть не удалось». Так, по ее словам, на требования ЛНР освободить удерживаемых лиц по определенному в комплексе мер принципу «всех на всех», украинская сторона классифицирует удерживаемых лиц и «готова освобождать людей по своему усмотрению, а не в рамках минских соглашений».

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Олеся Волкова
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