Библиотека МГУ ничего не знает о госпитализации Лужкова

Москва, 23 декабря. Представители библиотеки МГУ, посетители которой якобы вызвали скорую экс-мэру Москвы Юрию Лужкову, сообщили Федеральному агентству новостей, что ничего не знают о случившемся.

Ранее в СМИ сообщалось, что посетители московской библиотеки увидели, что экс-градоначальник упал в обморок. После этого свидетели вызвали бригаду реаниматологов, доставившую Лужкова в больницу.

По неподтвержденной информации, медики вывели Лужкова из состояния клинической смерти, сейчас он находится в реанимации с подозрением на внутреннее кровотечение.