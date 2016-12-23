Требующие от Путина запретить ювеналку никогда не были на опознании трупов детей — Гезалов

В ходе большой пресс-конференции Владимир Путин, в частности, ответил на вопрос журналистки РИА «Иван-Чай» по поводу ювенальной юстиции. От имени группы встревоженных родителей женщина выразила возмущение тем, что, хотя было обещано не вводить в России ювенальную юстицию по западному образцу, по факту это уже произошло.

Так отцу за шлепок ребенка может грозить до двух лет лишения свободы, а если это сделает сосед, то он, скорее всего, отделается штрафом, посетовала журналистка «Иван-чая».

«Детей лучше не шлепать ни родителям, ни тем более соседям — и не надо тут ссылаться на какие-то наши традиции, хотя такое, конечно, в практике иногда бывает», — ответил Владимир Путин, пообещав разобраться в жалобах общественников. Президент также высказался «против перекошенных стандартов ювенальной юстиции», которые могут способствовать разрушению семьи. «Бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо», — заключил Путин.

Зачем России ювенальная юстиция, Федеральному агентству новостей объяснил писатель и общественный деятель, эксперт по социальному сиротству, член Совета по вопросам сирот Министерства образования России Александр Гезалов.

«В России существует проблема жестокости, в том числе жестокого обращения с детьми, — отметил эксперт. — У нас от рук родителей погибает до трех тысяч детей в год, хотя это, конечно, крайние случаи. И, как и сказал президент, наши чисто национальные обычаи — шлепнуть или подрать за волосы — нужно менять, учитывая, что у нас для этого существуют нормативные акты. Это Конституция, это Конвенция о правах ребенка, это законодательство, в том числе детское законодательство».

По словам Александра Гезалова, нередко вопросы, связанные с семьей и детством, находятся на особом рассмотрении у объединений, представители которых плохо понимают, что такое ювенальная юстиция и ювенальные технологии.

«У нас многие плохо себе представляют, что такое ювенальная юстиция, — отметил специалист по социальному сиротству. — Ювенальные технологии больше связаны с подростковой преступностью, с проблемами подросткового пубертата, с подростковыми судами, с так называемыми «примирительными скамейками». А поскольку я работаю с подростками в исправительных колониях, то вижу, что там в основном сидят подростки по самым жестоким «взрослым» статьям».

По словам эксперта, законодательство в этой области все равно будет меняться, тем более, что в последнее время, в частности, из-за Интернета, уровень жестокости, в том числе, в обществе значительно вырос.

«Под этим прессом оказываются дети. И для того, чтобы их защитить, нужно не только увещевать родителей, но и каким-то образом менять законодательство. Я считаю, что законы должны работать как в интересах детей, так и в интересах семей», — подчеркнул собеседник ФАН.

По словам эксперта, Россия признает Конвенцию о правах ребенка, в которой положения о ювенальной юстиции давно прописаны.

«Это уже сделали российской законодательной нормой, и это правильно, — отметил он. — Раз мы находимся в международном правовом поле, уважаем международное право, то я считаю, что раз есть документ, защищающий права детей, этим документом нужно пользоваться в полной мере, поэтому очень хорошо, что эта тема была поднята в разговоре с президентом».

Но, по словам Гезалова, судя по тому, как был сформулирован вопрос обеспокоенной журналистки, борцы с ювенальной юстицией, от имени которых она выступала, мало знакомы с вопросом.