Новости Новороссии: более 8 тысяч ударов по ДНР, войска ЛНР нанесли серьезный урон ВСУ под Дебальцево

Новороссия, 23 декабря. По данным Эдуарда Басурина, в ходе нескольких попыток прорыва обороны ЛНР украинская армия потеряла около 100 военнослужащих. Киевские силовики более 8 тысяч раз за неделю обстреляли окраины Донецка, Горловки, Ясиноватой и юг ДНР. ВСУ стягивают в Донбасс танки, «Грады» и «Смерчи».

Басурин: Ситуация в ДНР остается напряженной!

По информации замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, за прошедшую неделю украинские подразделения более 8 000 раз открывали огонь по прифронтовым территориям ДНР.

Всего за минувшую неделю режим без огня был нарушен украинской стороной 8 043 раза. При этом 2 679 раз из них обстрелы велись с применением запрещенных минскими договоренностями крупнокалиберных артиллерийских орудий и минометов. Кроме того, несколько десятков выстрелов было произведено из танковых орудий. Под обстрелами со стороны ВСУ оказались 18 населенных пунктов вдоль всей линии фронта, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую, Докучаевск, а также села на юге республики, рассказал заместитель командующего.

Он также отметил, что по сравнению с прошлой неделей интенсивность обстрелов практически не изменилась: в прошлый раз фактов нарушения киевскими силовиками режима без огня было зафиксировано примерно на 1 000 больше. Таким образом, обстановка в республике по-прежнему остается напряженной, резюмировал Эдуард Басурин.

Напомним, ранее источник в силовых ведомствах ДНР заявил, что за вчерашний вечер и ночь по территории республики с позиций киевских силовиков было выпущено 109 артснарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм.

ВСУ обстреляли школу в Дебальцево

Представители оборонного ведомства Луганской народной республики заявили о том, что украинские подразделения открыли огонь по зданию школы в Дебальцево из тяжелых артиллерийских орудий.

Согласно информации источника в штабе Народной милиции, зафиксировано прямое попадание артиллерийского снаряда, выпущенного с позиций военнослужащих ВСУ, в здание школы № 3, расположенной на улице Пархоменко. Данные о возможных пострадавших в настоящее время устанавливаются.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы администрации Дебальцево Александр Рейнгольд сообщил, что киевские силовики возобновили обстрелы окраин города. По его информации, ВСУ использовали в ходе обстрелов тяжелые арторудия калибрами 122 и 152 мм и минометы калибрами 82 и 120 мм.

Киев перебрасывает к границам ДНР танки, «Грады» и «Смерчи

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил сегодня на брифинге о том, что украинская армия в нарушение минских соглашений продолжает усиливать свои позиции вблизи линии разграничения сторон военной техникой.

Разведка ДНР в очередной раз зафиксировала факты нарушения украинской стороной условий размещения военной техники и вооружения. На горловском направлении были выявлены дивизион РСЗО «Град», два взвода 120-мм минометов, две механизированные роты и две танковые роты, рассказал замкомандующего.

Согласно информации разведки республики, расположение взвода РСЗО «Град», взвода РСЗО «Смерч», батареи самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» калибром 152 мм, взвода САУ «Гвоздика» калибром 122 м, двух танковых взводов и батареи 120-мм минометов было отмечено на донецком направлении. Кроме того, на мариупольском направлении зафиксировано местонахождение взвода САУ «Гвоздика» калибром 122 мм, взвода гаубиц Д-30, батареи 82-мм минометов и двух танковые рот.

По информации Эдуарда Басурина, за прошедшую неделю на территории ДНР также было зафиксировано восемь украинских БПЛА. Он добавил, что данные обо всех фактах нарушения подразделениями ВСУ условий минских договоренностей уже были переданы наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и представителям СЦКК.

ВСУ понесли серьезные потери в ходе атаки позиций НМ под Дебальцево

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сегодня на брифинге привел данные о потерях украинской стороны в ходе нескольких попыток прорвать оборону ЛНР в районе Дебальцево.

По информации Басурина, в ходе столкновений в регионе в течение последних трех дней украинская армия потеряло до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, также было уничтожено несколько единиц бронетехники ВСУ.

В общей сложности киевские силовики предприняли более десяти попыток атаковать позиции подразделений Народной милиции ЛНР вблизи населенного пункта Калиновка Дебальцевского района под прикрытием артиллерийского и минометного огня. По мнению Басурина, командование украинской армии совершило серьезные ошибки в планировании наступательных действий.

Напомним, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о том, что командиры 54-й бригады ВСУ, которая предприняла попытку атаки с направления населенного пункта Луганское в направлении села Калиновка, находились в состоянии алкогольного опьянения.