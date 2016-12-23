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Матвиенко не позволит Трампу втянуть Россию в новую гонку вооружений
Политика

Матвиенко не позволит Трампу втянуть Россию в новую гонку вооружений

Сегодня 16:56
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Матвиенко не позволит Трампу втянуть Россию в новую гонку вооружений

Москва, 23 декабря. Россия не позволит втянуть себя в новую гонку вооружений, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Помня предыдущие уроки, мы не дадим втянуть себя в новую гонку вооружений»,  — сказала глава верхней палаты парламента журналистам.

Комментируя заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что США нужно наращивать ядерный потенциал, Матвиенко подчеркнула, что «ничего нового» в этих заявлениях не услышала. Политик отметила, что все это уже звучало в предвыборных выступлениях Трампа.

Ранее «URA.Ru» сообщал о встрече Валентины Матвиенко с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым.

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Таисия Григорьева
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