Киев признали одним из самых опасных городов Европы

Лондон, 23 декабря. Одним из наименее безопасных городов Европы был признан Киев. Кроме того, позиции украинской столицы в целом по миру выглядят довольно удручающе — по уровню безопасности Киев лишь немного выше столиц ближневосточных государств, в которых на протяжении последних лет идут вооруженные конфликты.

Ежегодный рейтинг безопасности городов мира опубликовала консалтинговая компания Mercer. Аналитики проанализировали обстановку в 450 городах мира. При этом Киев оказался в числе наименее безопасных городов Европы, а также занял весьма низкие позиции по всему миру. Так, в мировом рейтинге Киев находится на 189-м месте, при этом ливийский Триполи — на 218-м, а иракский Багдад — на 230-м.