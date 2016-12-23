«Ледяные» дома для колонизаторов Марса напечатают на 3D-принтере

Вашингтон, 23 декабря. Специалисты NASA после изучения ледяных глыб на Марсе решили разработать «ледяные дома», с помощью которых экспедиция Красной планеты сможет изучить местные ресурсы и оперативно направить данные на Землю.

Разработанный американским космическим агентством надувной «ледяной» дом может выдержать

101 400 ньютон на квадратный метр, кроме того, конструкция может удерживать внутри температуру в 22 градуса Цельсия. Палатка рассчитана на четверых космонавтов.

Отметим, что ученые намерены создать защитную конструкцию при помощи технологии 3D-печати. Как ранее сообщало агентство Ura.ru, житель Урала увидел на снимках марсохода NASA обломки космического корабля на Красной планете.