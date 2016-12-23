Меркель сделает экстренное заявление по делу о теракте в Берлине

Берлин, 23 декабря. Ангела Меркель выступит с заявлением по делу подозреваемого в атаке на рождественскую ярмарку в Берлине. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.

Выступление федерального канцлера ФРГ запланировано на пятницу, уточняет газета «Известия». Ранее стало известно, что Аниса Амри застрелили миланские полицейские. в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

Как сообщала ранее «Газета.ру», трагедия в столице Германии произошла в минувший понедельник. Жертвами теракта стали 12 человек, еще около 50 были госпитализированы.