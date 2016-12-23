Десантники ВДВ отработали прыжки с высоты более четырех километров

Рязань, 23 декабря. За 2016 год Воздушно-десантные войска вдвое увеличили количество бойцов высотной подготовки.

Тренировки со специалистами-высотниками и их инструкторами проходили на базе 309 Центра специальной парашютной подготовки в Рязани. Все бойцы, совершающие десантирование с высот более четырех тысяч метров, обязательно проходят испытания в специальной барокамере под наблюдением медиков. Каждый десантник совершил более 200 практических прыжков, в том числе с задержкой раскрытия основного парашюта. На курсах специальной подготовки применялись парашютные системы «Арбалет-1» и «Арбалет-2».