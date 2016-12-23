Путин оставил автограф для ребенка, которому ранее подарил собаку

Москва, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин после окончания большой пресс-конференции оставил свой автограф на плакате, на котором изображен школьник с собакой, подаренной ему при содействии президента.

Сразу после завершения ежегодной пресс-конференции глава государства направился к выходу. В этот момент к нему обратилась одна из журналисток и попросила, чтобы президент подписал плакат. По ее словам, Путин принял непосредственное участие в таком подарке для мальчика.

Президенту передали плакат, и он оставил на нем свой автограф. В дальнейшем подарок пообещали передать ребенку.