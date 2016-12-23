Появилось видео новой драки украинских депутатов в Раде

Киев, 23 декабря. Народные депутаты Михаил Головко (внефракционный) и Павел Кишкар (фракция БПП) устроили драку прямо в сессионном зале Верховной Рады в ходе последнего в 2016 году пленарного заседания. Украинские СМИ сообщают, что Головко обвинил партию Блок Петра Порошенко в создании коррупционных схем.

Кишкар, требуя от того «прекратить врать», попытался восстановить справедливость и вмешался в выступление своего коллеги. Головко, закончив выступление, поинтересовался у Кишкаря, что конкретно вызвало у него негодование. Беседа чиновников моментально переросла в драку, которую пришлось разнимать остальным парламентариям.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Александра Кужель облила водой своего коллегу по парламенту Игоря Мосийчука (Радикальная партия) прямо в прямом эфире телепередачи.