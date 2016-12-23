Названы главные научные открытия 2016 года

Москва, 23 декабря. Журнал Science составил рейтинг важнейших открытий года, первую строчку в котором заняли российские физики. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

В рамках проекта LIGO российские физики совместно с зарубежными коллегами доказали существование гравитационных волн.

Вторую строчку в рейтинге заняло открытие экзопланеты, подобной Земле, у ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра. На третьем месте оказалось создание искусственного интеллекта AlphaGo, который был разработан компанией Google DeepMind.

Искусственный интеллект одержал победу над профессиональным игроком в логической настольной игре го. Данное событие сравнивают с шахматным матчем между программой DeepBlue и Гарри Каспаровым.