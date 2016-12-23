Google назвала самый популярный автомобильный бренд 2016 года

Вашингтон, 23 декабря. Бренд Honda стал лидером среди самых запрашиваемых автомобилей у американских пользователей, заявили в компании Google.

Как стало известно, Honda чаще всего вбивают в строку поиска пользователи Сети. Эксперты предположили, что популярность бренда связана с появлением новых моделей Civic, CR-V и Pilot. Ранее эта марка автомобилей находилась на третьей строчке в рейтинге популярности.

Ранее представители Honda, Nissan, Jaguar, Land Rover, Lexus, Mazda, а также ряда других известных компаний заявили о сохранении нынешнего модельного ряда в неизменном виде в 2017 году, передает Ura.Ru.