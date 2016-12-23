СМИ сообщили о внутреннем кровотечении у Лужкова

Москва, 23 декабря. В СМИ сообщается, что у бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова подозревают наличие сильного внутреннего кровотечения. По словам знакомых с ситуацией источников, пациент сейчас находится в реанимации.

Как сообщил собеседник Life.ru, врачи предполагают, что у экс-градоначальника неожиданно открылось внутреннее кровотечение, после чего у него упало давление и наступило состояние клинической смерти. По неподтвержденной информации, медики вывели Лужкова из этого состояния, однако за его жизнь по-прежнему есть опасения.

Ранее СМИ передавали, что посетители библиотеки МГУ вызвали «неотложку» Лужкову, который резко упал в обморок. После этого бригада скорой госпитализировала бывшего мэра в одно из столичных медучреждений.