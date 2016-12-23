Дим, извини, давайте про квас: 23 тезиса с большой пресс-конференции Путина

Федеральное агентство новостей публикует главные тезисы, сформулированные президентом России Владимиром Путиным в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

О досрочных выборах президента: Какой страны? России? Возможно, но нецелесообразно.

О строительстве моста через Керченский пролив: Керченский-Керченский! Я придумал его строить, а вы придумали, как его назвать.

О татарах: Куда мы без татар. В чем проблема?

О народной симпатии американцев: Это хорошо, что есть люди, которые нам симпатизируют в представлениях об устройстве мира, о ценностях.

О результатах выборов президента США-2017: Никто, кроме нас, не верил, что Трамп победит.

О демократах: Мы знаем, что Демпартия США проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, Конгресс, где у республиканцев большинство. В этом тоже мы виноваты? Все это говорит о том, что есть системные проблемы у действующей администрации.

О значении демократии: То, что в США демократы забыли значение слова «демократия», это очевидно.

О будущем России: Мы не собираемся изолироваться. Если мы хотим развиваться в высокотехнологичном направлении, мы должны быть частью мировой экономики. Но там, где мы способны себя обеспечить, мы будем это делать... Мы добьемся нужного результата.

О прозрачности деятельности WADA: Это что, какая-то оборонная сфера, что ли? Нет. Почему все в закрытом режиме делается?

Об информаторе WADA: Работал в Канаде, таскал сюда всякую гадость. Что ж он здесь не боролся?

О большом спорте: Надо очистить спорт, так же как и культуру, от всякой политики. Потому что спорт должен объединять людей, а не разъединять.

О ядерном оружии и ПРО: Мы продвинулись в совершенствовании наших систем ядерной триады, в том числе в способах преодоления ПРО. Вероятно, это вызывает у США стремление совершенствовать собственные ядерные арсеналы. Надеюсь, что слушатели и зрители ваших программ (ВВС) знают, что в Турции, в Нидерландах, в Великобритании происходит обновление американского ядерного оружия.

О хакерах: Разве они что-то подтасовали? Нет. Хакеры показали манипуляцию общественным мнением со стороны Демократической партии, после чего руководитель национального комитета Демократической партии подала в Отставку. Значит, хакеры показали правду.

Об экологии: Дим, извини. Вот экология — это важно… Экология останется одной из важнейших составляющих нашей работы.

О визовом режиме и Украине: Полностью это поддерживаю. Визовый режим в Европе — вообще анахронизм, нужно от него избавляться как можно скорее. Если граждане Украины смогут получить право безвизовых поездок в Европу, это будет шаг в правильном направлении.

О высказываниях Белого дома: Немножко удивило высказывание других официальных представителей действующей администрации США, которые почему-то начали доказывать, что Вооруженные силы США являются самыми мощными в мире. С этим никто не спорит. Если вы внимательно слушали, что я вчера говорил, я говорил об укреплении ядерной триады и в заключение сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального агрессора.

О запрете в СМИ словосочетания «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ФАН): А вам можно что-то запретить? Это бесперспективно. Но я бы хотел, чтобы всуе не употребляли слово «ислам» вместе с «террором».

Об украинском режиссере Олеге Сенцове: Его отпустить только за то, что он режиссер? Чем он отличается от кадрового сотрудника разведки, который планировал делать то же самое? Сегодня мы отпустим режиссера, а завтра мы должны отпустить и кадровых сотрудников разведки, которые готовились к терактам? Чем в данном случае они отличаются друг от друга?

О Карлове и Су-24: Это было, прежде всего, покушением на Россию, на российско-турецкие отношения. Откровенно скажу, что я скептически относился к тезису, что и самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые стремились навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение: мне кажется, что все возможно, и проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию, носят глубокий характер.

О патриотизме: Конечно же, государство будет поддерживать патриотизм. У нас нет и не будет другого объединяющего начала.

Путин — главам госкомпаний: Поскромнее надо быть. Это касается и премий, и доходов. Даже если в рамках закона это возможно, надо понимать, в какой стране живем.

Шутит о затянувшемся общении с прессой: Любовь быстро в ненависть переходит, если мы с вами пересидим.

И напоследок: Давайте про квас.