Медведев заморозил на месяц продажи непищевой продукции с содержанием спирта от 25%

Москва, 23 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить продажу спиртосодержащих жидкостей с содержанием алкоголя более 25 градусов на срок в 30 дней. Исключением станут только парфюмерия и стеклоомывающие жидкости.

Медведев предложил приостановить на 30 дней реализацию спиртосодержащей продукции, в которой содержится 25% и более спирта, в целом по стране. Исключение составят лишь парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости, за которыми впоследствии будет ужесточен контроль.