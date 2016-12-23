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Медведев заморозил на месяц продажи непищевой продукции с содержанием спирта от 25%
Россия

Медведев заморозил на месяц продажи непищевой продукции с содержанием спирта от 25%

Вчера 16:40
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Медведев заморозил на месяц продажи непищевой продукции с содержанием спирта от 25%

Москва, 23 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить продажу спиртосодержащих жидкостей с содержанием алкоголя более 25 градусов на срок в 30 дней. Исключением станут только парфюмерия и стеклоомывающие жидкости. 

Медведев предложил приостановить на 30 дней реализацию спиртосодержащей продукции, в которой содержится 25% и более спирта, в целом по стране. Исключение составят лишь парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости, за которыми впоследствии будет ужесточен контроль. 

«Если вы считаете, что это решение сейчас оправдано, тогда, наверное, нужно принять постановление Роспотребнадзора и Санэпиднадзора, ну, и следить за тем, каким образом оно реализуется в преддверии больших новогодних праздников», — обратился Медведев к главе ведомства. 

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#дмитрий медведев
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