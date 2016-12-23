Высокопоставленного уральского чиновника задержали за взятку

Екатеринбург, 23 декабря. Правоохранительные органы России задержали директора департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игоря Разунина, который подозревается в коррупции.

Как пояснили в Следственном комитете РФ, чиновник получил взятку в особо крупном размере от местного предпринимателя, который занимается размещением внешней рекламы в Екатеринбурге. Операция по задержанию проводилась в момент передачи денег.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки, дача взятки». В настоящее время Разунин задержан. Следствие ходатайствует о его аресте.

Как сообщает портал Ura.Ru, Разунин руководит департамент рекламы с марта 2016 года. Возглавляемое им ведомство занимается демонтажом наружной рекламы и обследованием рекламных конструкций.