Скинхеды зарезали москвичку и протащили ее голое тело по улице

Москва, 23 декабря. Московская полиция расследует убийство девушки, чье обнаженное тело с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в канализации. Следователи полагают, что убийцами девушки стали местные скинхеды.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают трех человек в темной одежде, которые могут быть причастны к преступлению. Сообщается, что один подозреваемый уже задержан. Им оказался скинхед по кличке «Колючка».

Полиция полагает, что националисты зарезали девушку, которая была их соседкой, после чего проволокли ее обнаженное тело по улице и сбросили в канализационную трубу, пишут СМИ.