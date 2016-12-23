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Скинхеды зарезали москвичку и протащили ее голое тело по улице
Общество

Скинхеды зарезали москвичку и протащили ее голое тело по улице

Вчера 16:22
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Скинхеды зарезали москвичку и протащили ее голое тело по улице

Москва, 23 декабря. Московская полиция расследует убийство девушки, чье обнаженное тело с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в канализации. Следователи полагают, что убийцами девушки стали местные скинхеды. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают трех человек в темной одежде, которые могут быть причастны к преступлению. Сообщается, что один подозреваемый уже задержан. Им оказался скинхед по кличке «Колючка».

Полиция полагает, что националисты зарезали девушку, которая была их соседкой, после чего проволокли ее обнаженное тело по улице и сбросили в канализационную трубу, пишут СМИ.

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Геннадий Плющев
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