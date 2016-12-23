Кишинев, 23 декабря. Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии. В пятницу во Дворце республики состоялась церемония его инаугурации.

Президент страны вступает в должность сразу после инаугурации, согласно молдавскому законодательству. Додон принес присягу и официально вступил в должность главы республики.

На торжественном событии присутствовали руководство и зарубежные гости, в числе которых были высокопоставленные чиновники из стран СНГ и ЕС, представители правительств Венгрии, Белоруссии и Российской Федерации.

Напомним, ранее Додон назвал самым большим плюсом российского президента Владимира Путина то, что ему удалось добиться возвращения россиянам гордости за свою страну.

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