Минобороны РФ ввело дополнительные выплаты военным

Москва, 23 декабря. Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова сообщила об установлении дополнительных денежных надбавок, а также введении выплат за ведомственные награды.

Ранее выплаты полагались только за правительственные награды и звания Героя России и СССР, сообщают Известия. На дополнительные надбавки смогут претендовать только те военнослужащие, которые выполняли боевые задачи в особых условиях, среди них миротворческие операции, задания в горной местности или арктических регионах. Также выплаты предусмотрены для бойцов антитеррористических подразделений и для обладателей наград «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «За разминирование» и других. Размер доплаты начинается от суммы в три тысячи рублей.