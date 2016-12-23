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Пушков рассказал, на что Польша тратит силы вместо сближения с Россией
Политика

Пушков рассказал, на что Польша тратит силы вместо сближения с Россией

Сегодня 16:28
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Пушков рассказал, на что Польша тратит силы вместо сближения с Россией

Москва, 23 декабря. Польша все свои силы направляет на борьбу с мифической «российской агрессией». Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. 

Пушков отметил, что Россия хотела бы видеть в Польше сильного партнера.

Россия хотела бы видеть в Польше сильного партнера. Но пока ее сила направлена на борьбу с мифической"росс. агрессией" и реанимацию прошлого

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 декабря 2016 г.

«Но пока ее сила направлена на борьбу с мифической «российской агрессией» и реанимацию прошлого»,  — написал Пушков в Twitter.

Ранее в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что Россия хотела бы видеть в Европе сильного и самостоятельного партнера, при этом как будет внутренне организована Европа — «не наш вопрос»

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#алексей пушков
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