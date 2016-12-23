FAN-TV Лента новостей
ВСУ открыли массированный огонь по Дебальцево: повреждена школа и жилые дома
Новороссия

ВСУ открыли массированный огонь по Дебальцево: повреждена школа и жилые дома

Сегодня 16:12
56

ВСУ открыли массированный огонь по Дебальцево: повреждена школа и жилые дома

Дебальцево, 23 декабря. ВСУ начали артиллерийский обстрел Дебальцево, повреждены дома и школа, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

По словам Марочко, массированный обстрел Дебальцево начался в 14.50. ВСУ используют тяжелое вооружение. На данный момент уже выпущено не менее десяти 152-мм снарядов по городу.

Один из снарядов попал в школу № 3 на улице Пархоменко. Помимо этого повреждены несколько домов по улицам Лесная и Полевая.

В настоящее время уточняется информация о погибших и раненых.

Читайте также: Донбасс: ВСУ потеряли до 100 военнослужащих при атаке на Дебальцево

комментарии
Олеся Волкова
Новости партнеров
Эксклюзив

У ёлочки зажгли: танцевальный флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

Сегодня 15:51
44

В обход санкций и Украины: как российский газ наконец добрался до Крыма

Сегодня 15:49
142

Новый год-2017: снеговики, елка на потолке и сияние — встречаем Красного огненного петуха

Сегодня 15:48
63

Сирия сегодня: Путин об освобождении Алеппо, восточные кварталы покинули боле 30 тысяч боевиков

Сегодня 15:37
106

Мураховский о «военной мощи» США: Вашингтону нечего противопоставить РФ в Европе

Сегодня 15:08
153
Показать еще
Прямая трансляция

У ёлочки зажгли: танцевальный флешмоб от хореографа Мариинки прошел на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Путин рассказал, на что власти России тратят прозрачные деньги «Роснефтегаза»

16:10

Путин пошутил о доходах «Роснефтегаза»: Либералам лишь бы что-то изъять

16:03

Путин рассказал о своей первой встрече с Трампом

16:03

Пусть начнется гонка вооружений: Трамп пообещал сделать США сильнее всех

16:00

Ракетчики ЦВО уничтожили аэродром «противника» на полигоне Капустин Яр

15:59

Жертвами ударов коалиции США и ВВС Турции в Сирии стали 100 мирных жителей

15:59

Стали известны требования угонщиков ливийского самолета

15:58

Путин отказался от помощи роботов в Кремле

15:57

Путин ответил на вопрос о самой большой ошибке

15:57

Скорую помощь потерявшему сознание Лужкову вызвали в библиотеку МГУ

15:57

Путин предложил превратить детские библиотеки в мультимедийные центры

15:57

Путин пообещал посетить родину «Вятского кваса»

15:55
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Путин рассказал, на что власти России тратят прозрачные деньги «Роснефтегаза»
Читать
Закрыть