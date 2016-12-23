ВСУ открыли массированный огонь по Дебальцево: повреждена школа и жилые дома

Дебальцево, 23 декабря. ВСУ начали артиллерийский обстрел Дебальцево, повреждены дома и школа, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

По словам Марочко, массированный обстрел Дебальцево начался в 14.50. ВСУ используют тяжелое вооружение. На данный момент уже выпущено не менее десяти 152-мм снарядов по городу.

Один из снарядов попал в школу № 3 на улице Пархоменко. Помимо этого повреждены несколько домов по улицам Лесная и Полевая.

В настоящее время уточняется информация о погибших и раненых.

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