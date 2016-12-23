Путин объяснил украинцам, кого Донбасс считает «оккупантами»

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции ответил на вопрос украинского журналиста, призвавшего отпустить задержанного в Москве коллегу Романа Сущенко, а также объяснил, кого Донбасс считает «оккупантами».

По словам российского лидера, было бы хорошо добиться того, чтобы в Донбассе армию ВСУ не считали оккупантами, в своей собственной стране, вот об этом необходимо думать.

Также президент отметил, что российская сторона делает все, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. Украинский президент Порошенко ранее говорил об идее обмена всех на всех. Путин подтвердил, что был согласен с данной идеей, сообщает «Свободная пресса».

Однако, по словам главы РФ, позднее выяснилось, что за этой формулой стоят некоторые нюансы, которые не устраивают представителей Донбасса.