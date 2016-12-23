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Путин объяснил украинцам, кого Донбасс считает «оккупантами»
Политика

Путин объяснил украинцам, кого Донбасс считает «оккупантами»

Сегодня 16:17
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Путин объяснил украинцам, кого Донбасс считает «оккупантами»

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции ответил на вопрос украинского журналиста, призвавшего отпустить задержанного в Москве коллегу Романа Сущенко, а также объяснил, кого Донбасс считает «оккупантами».

По словам российского лидера, было бы хорошо добиться того, чтобы в Донбассе армию ВСУ не считали оккупантами, в своей собственной стране, вот об этом необходимо думать.

Также президент отметил, что российская сторона делает все, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. Украинский президент Порошенко ранее говорил об идее обмена всех на всех. Путин подтвердил, что был согласен с данной идеей, сообщает «Свободная пресса».

Однако, по словам главы РФ, позднее выяснилось, что за этой формулой стоят некоторые нюансы, которые не устраивают представителей Донбасса.

«Что все лица в Донбассе украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно, но есть значительное количество лиц в тюрьмах Украины, которых украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в списки на обмен. Тут и проблема», — подчеркнул Путин.

 

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Дана Балан
#владимир путин
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