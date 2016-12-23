Летчики морской авиации на Камчатке отработали экстремальную посадку

Елизово, 23 декабря. Экипажи морской авиации Тихоокеанского флота провели учения по посадке на условно поврежденный аэродром.

Во время тренировки каждый из пилотов при заходе на посадку получал от руководства полетов данные о том, что условный противник уничтожил средства связи аэродрома и частично повредил взлетно-посадочную полосу. В данной нештатной ситуации летчики должны уйти на второй круг для выяснения степени повреждения аэродрома, после чего совершить посадку машины на укороченной дистанции. Учебные полеты проводились в дневное и ночное время суток, было произведено 20 вылетов истребителей МиГ-31.