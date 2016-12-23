Склад с метанолом для производства «Боярышника» обнаружен в Иркутске

Иркутск, 23 декабря. Склад с метанолом, который использовался для производства спиртовой продукции, обнаружили в Иркутске. Об этом сообщила и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Он рассказала, что следственные и оперативно-розыскные мероприятия были проведены в одном из районов Иркутска в рамках расследования массового отравления «Боярышником».

«В результате был обнаружен склад метилового спирта, использовавшегося при изготовлении отравленной продукции. Изъято более 10 тонн продукта и более 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя», — заявила Петренко.

Напомним, в результате отравления «Боярышником» в Иркутской области пострадали около 100 человек, 62 из них скончались.