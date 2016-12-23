Ученые предсказали конец света после столкновения Земли с планетой Нибиру

Лондон, 23 декабря. Вследствие влияния планеты Нибиру может произойти скорый конец света, что прогнозирует ряд зарубежных экспертов. По их мнению, на дальнейшем существовании человеческой цивилизации может поставить «крест» гипотетически существующая планета Нибиру.

Как сообщают специалисты, Нибиру, находящаяся где-то в неведомых уголках Солнечной системы, таит невероятную угрозу для Земли и жизни на ней. Предположительно именно это небесное тело и есть заветная планета Х, которую астрофизики пока безуспешно пытаются отыскать.

Согласно данным ученых, «плывущая» вокруг Солнца по элипсовидной орбите Нибиру будет служить причиной появления серьезных гравитационных возмущений по мере приближения к светилу. Эти возмущения представляют угрозу для тонкого равновесия сил, которые поддерживают жизнь на нашей планете. Все это может привести к тому, что вся земная цивилизация исчезнет.

Напомним, ранее американские астрономы сделали удивительное открытие, которое опровергает устоявшееся мнение об исключительности Земли.