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Путин рассказал, на что власти России тратят прозрачные деньги «Роснефтегаза»
Политика

Путин рассказал, на что власти России тратят прозрачные деньги «Роснефтегаза»

Сегодня 16:10
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Путин рассказал, на что власти России тратят «чистые» деньги «Роснефтегаза»

Москва, 23 декабря. Все деньги, имеющиеся у «Роснефтегаза», абсолютно прозрачны и находятся под контролем российского правительства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

«Да, есть такой резерв, как деньги «Роснефтегаза», но они абсолютно прозрачны, они все находятся под контролем правительства, и некоторые вещи мы финансируем оттуда»,  — ответит Путин на вопрос журналистки «Ведомостей» о порядке выплаты дивидендов в «Роснефтегазе».

Президент отметил, что в этом году дополнительно из «Роснефтегаза» будут финансироваться проекты в сфере науки и образования. Кроме того, часть средств компании пойдет и на малую авиацию.

«На такие вещи, на которые в конечном счете после всех споров и драк в правительстве денег не оказывается, мы и будем тратить средства «Роснефтегаза», — заключил российский лидер.

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Ксения Тасманова
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