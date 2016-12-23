Путин рассказал, на что власти России тратят прозрачные деньги «Роснефтегаза»

Москва, 23 декабря. Все деньги, имеющиеся у «Роснефтегаза», абсолютно прозрачны и находятся под контролем российского правительства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

«Да, есть такой резерв, как деньги «Роснефтегаза», но они абсолютно прозрачны, они все находятся под контролем правительства, и некоторые вещи мы финансируем оттуда», — ответит Путин на вопрос журналистки «Ведомостей» о порядке выплаты дивидендов в «Роснефтегазе».

Президент отметил, что в этом году дополнительно из «Роснефтегаза» будут финансироваться проекты в сфере науки и образования. Кроме того, часть средств компании пойдет и на малую авиацию.