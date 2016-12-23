Пресс-конференция президента России завершилась спустя четыре часа

Москва, 23 декабря. Пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась почти четыре часа.

Пресс-конференция президента России завершилась. Российский лидер отвечал на вопросы отечественных и зарубежных журналистов практически четыре часа. Сотрудники СМИ интересовались ситуацией в самых разных сферах — в экономике страны, спорте, социальном секторе, энергетике, экологии и многих других.

Во время беседы с журналистами Путина попросили рассказать, от чего зависит его участие в президентских выборах в 2018 году, пишет «Газета.ru». Глава государства в шутку назвал автора вопроса провокатором.